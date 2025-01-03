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Malezya çelik sektörü karbonsuzlaşma çabaları için elektrik fiyatlarının indirilmesini istiyor

Cuma, 03 Ocak 2025 12:20:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Demir ve Çelik Sektörü Birliği (MISIF), hükümetten elektrik baz fiyatlarını saatte 39,95 sen/kW’dan 45,62 sen/kW’a yükseltme kararını gözden geçirmesini istedi. Daha önce Malezya çelik sektörü, karşılaştığı birçok sıkıntı ve süregelen karbondan arındırma çabaları karşısında elektrik fiyatlarının daha rekabetçi seviyelere getirilmesi için talepte bulunmuştu. Fiyat artışı 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamaya göre Malezya demir-çelik sektörü, ülkeye ucuz ithalat akışı, artan hammadde maliyetleri, sıkı çevre düzenlemeleri ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan keskin artışların etkileri nedeniyle son üç yılda milyarlarca Ringgit zarara girdi. Sadece 1 ton çelik üretmek için gereken elektriğin 650 kWh’a kadar çıktığını ifade eden MISIF, elektriğin ülkedeki elektrik talebini artıracak daha sürdürülebilir çelik üretimi uygulamalarına geçişte kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Birlik açıklamasında, “Elektrik fiyatlarında görülecek herhangi bir artış, enerji maliyetlerinin hammaddeden sonra ikinci en büyük gider olduğu sektör üzerinde ek bir yük oluşturacak. Artan elektrik fiyatları, yerel üreticilerin rekabet gücüne zarar verecek ve üretim maliyetlerini daha da artıracak, bu da tüketicilere yönelik tekliflere yansıyacak,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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