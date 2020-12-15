Majestic Steel USA, P&S Metals’in devralımını tamamladı

Salı, 15 Aralık 2020 11:45:43 (GMT+3) | San Diego

ABD’de Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde bulunan çelik servis merkezi Majestic Steel USA, Las Vegas, Nevada’da bulunan çelik servis merkezi P&S Metals and Supply şirketinin varlıklarını devraldığını açıkladı.

Majestic Steel USA, bu devralımla birlikte konumunu güçlendireceğini ve özellikle büyümekte olan Nevada pazarı olmak üzere ABD’nin batısına ulaşacağını söyledi. Bu devralım ayrıca, şirketin üretimini ve faaliyet verimliliğini artırarak son kullanıcı erişimi ile üretim hatlarını genişletecek.