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Majestic Steel Nucor’a ait Arkansas kampüsünde servis merkezi açacak

Salı, 31 Ağustos 2021 09:49:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Majestic Steel USA, Inc. tarafından yapılan açıklamada, Nucor Steel Arkansas’ın kampüsünde modern bir servis merkezi ve işleme tesisi kurulacağı duyuruldu.

47.845 m2’lik alanda, yeni nesil işleme tesisi ve depolama ekipmanları bulunacak. Söz konusu tesisin, yaklaşık 225 kişiyi istihdam edeceği de belirtildi.

Basın açıklamasında, Arkansas kampüsünün, şirketin, ABD’nin orta ve güney bölgelerindeki müşterilere daha iyi bir hizmet vermesine katkıda bulunacağı ifade edildi. Üretime ve Nucor’un, inşası devam eden yeni galvanizleme hattına kolay erişim sağlayacak kampüsün, 2022 yılının sonunda tam kapasite faaliyete geçmesi bekleniyor.

Nucor Steel Arkansas’ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Troy Brooks, “Bölgedeki işletmeler için yüksek kalite çelik ürünleri işleyecek ve stoklayacak Majestic Steel USA’i, kampüsümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Majestic ile kurduğumuz ortaklık, yerel topluluklarımıza ekonomik kalkınma ve istihdam sağlayacak,” sözlerini kaydetti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  Nucor  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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