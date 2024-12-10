Lüksemburg sevkiyatlarını kesintiye uğratan Moselle Nehri’ndeki olay hurda piyasasını etkileyecek

8 Aralık Pazar günü 1.500 ton hurda taşıyan bir kargo gemisi, Lüksemburg’un Mertert limanına giderken Moselle Nehri’nde bulunan bir geçide çarptı. Geçit ciddi oranda hasar gördü.

Almanya Su Yolları ve Nakliye Otoritesi (WSA), Moselle üzerinden Ren nehrine hareket edecek 70 geminin şu anda Lüksemburg, Saarland ve Rhineland-Pfalz’dan ayrılamadığını ve onarım çalışmalarının yaklaşık üç ay süreceğini bildirdi. Sonuç olarak söz konusu rota 2025 yılı Mart ayına kadar kullanılamayacak.

Moselle, yerel şirketler için önemli bir hammadde ve kaynak tedarik rotası ve bazı kaynaklara göre, Lüksemburg ve Trier'den Koblenz’e kadar olan güzergahın kesintiye uğraması büyük ihtimalle gelecek yılın başında hurda tedarikini etkileyecek.

Ayrıca Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMital’in birçok tedarikçisi teslimatlar için Moselle nehrini kullandığından söz konusu olay önümüzdeki birkaç ayda şirketin ürün temini konusunda sıkıntı yaşamasına neden olacak. En büyük hurda depolarından üçü Trier’de bulunan Alman hurda ihracatçısı Theo Steil de bu olaydan zararlı çıkacak. Başta Alman çelik üreticileri Dillinger Huttenwerke, Georgsmarienhutte Holding ve Saarstahl olmak üzere piyasadaki diğer oyuncuların hammadde sevkiyatları da bu kazadan etkilenecek.

Söz konusu olayın tedarik tarafında yarattığı aksaklıkların yanı sıra bazı yerel hurda toplayıcıları hurda toplama fiyatlarında alıcıya bağlı olarak 5-20€/mt düşüş olduğunu bildirdi. Bazı kaynaklar da hurda toplama fiyatlarındaki düşüşün olayla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyor. Söz konusu düşüşün, iç ve dış hurda piyasalarının durgun olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yerel bir kaynak, birçok çelik tesisinin hurda siparişi vermediğini belirtti.

SteelOrbis söz konusu güzergahtaki aksaklık uzun süre devam ederse hurda fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyor.