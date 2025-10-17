LKAB ve Hitachi Energy’den yeşil çelik üretimini hızlandırmak için iş birliği

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB ve küresel elektrik sistemleri sağlayıcısı Hitachi Energy, LKAB’nin fosil yakıtsız demir-çelik üretimine geçişini desteklemek amacıyla uzun vadeli bir mutabakat anlaşması imzaladı. İş birliği, enerji verimliliği çözümlerinin entegrasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesine odaklanacak.

Anlaşmanın ilk aşamasında Hitachi Energy, LKAB’nin hidrojen bazlı doğrudan indirgeme teknolojisi kullanacak olan Gällivare’deki sünger demir pilot üretim tesisi için gelişmiş enerji yönetim sistemleri ve elektrik ekipmanları tedarik edecek. Tesisin başlangıçta yılda 1,35 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması ve ilerleyen aşamalarda bu kapasitenin 5,4 milyon mt’a çıkarılması hedefleniyor.

LKAB Başkanı ve CEO’su Jan Moström, bu iş birliğinin üretimin elektrikli modellere geçmesi ve iklim hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek sektörel uzmanlığın düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmede kilit rol oynadığını vurguladı. Hitachi Energy İsveç Genel Müdürü Tobias Hansson ise enerji dönüşümünün “ancak sektörler arası iş birliğiyle gerçeğe dönüşebileceğini” ifade etti.

Mutabakat anlaşması enerji iletimi ve şebeke sürekliliği alanlarında verimlilik, sürdürülebilirlik ve inovasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketlere göre Hitachi’nin elektrifikasyon alanındaki küresel deneyimi ile LKAB’nin madencilik ve yeşil çelik üretimindeki liderliğini birleştiren bu ortaklık, fosil yakıtsız bir endüstriyel değer zinciri için güçlü bir temel oluşturacak.