Liberty Steel Georgetown filmaşin tesisinde faaliyetlerine devam edecek

Cuma, 03 Haziran 2022 15:31:01 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Liberty Steel USA South Carolina’da bulunan Georgetown filmaşin tesisine karşı açılan davayı kazanarak tesisteki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Belediye, şehir merkezine, sahile ve yerleşim bölgelerine yakın olması nedeniyle ağır sanayi kullanımının uygun olmadığı söylenen bir bölgede bulunan tesise dava açmıştı. Ancak mahkemenin sonucuna göre tesisin şehrin imar yönetmeliğindeki herhangi bir maddeyi ihlal etmediği ve bu yüzden faaliyet gösterebileceği kararı verildi.