Liberty Steel borcu nedeniyle Doğu Avrupa’daki varlıkları üzerindeki kontrolü ArcelorMittal’e kaptırdı

Basında çıkan haberlere göre Londra’daki bir mahkeme, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un bağlı kuruluşu Liberty Steel East Europe’un ödemediği borçlar nedeniyle Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’e yönetim hakkı tanıdı. Söz konusu borç 2023 yılının Şubat ayından bu yana ödenmedi, bu da şirketin mali iflasının kanıtı gibi görünüyor.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2023 yılında Londra tahkim mahkemesi, ArcelorMittal’in 2019 yılında Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa’da bulunan bazı çelik tesislerinin Liberty Steel Group ve Liberty Steel East Europe’a satışının ardından geciken ödemeler için ArcelorMittal lehine 140 milyon €’luk tazminat kararı vermişti.
Liberty Steel’in bağlı olduğu grup şirketi GFG Alliance, söz konusu kararın operasyonlarını etkilemeyeceğini belirtirse de yeni yönetim Liberty Steel East Europe’un satışıyla sonuçlanabilir.