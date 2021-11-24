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Liberty Ostrava ABD pazarı için dikişsiz boru üretimini artırmayı planlıyor

Çarşamba, 24 Kasım 2021 11:32:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, ABD’nin petrol sondajı ve nakliye pazarlarına yönelik dikişsiz boru üretimini artırmak için 1.000’den fazla yeni çalışanı işe almayı planladığını açıkladı.

Şirketin boru tesisi yılda yaklaşık 130.000 mt dikişsiz boru üretiyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin geleneksel ABD pazarları ülkede Avrupa’dan ithal çelik ürünlere uygulanan ihracat vergileri nedeniyle 2018 yılında kapandı. Ancak ABD’nin vergi politikasını değiştirmesi, şirketin ABD pazarına yönelik üretim hedeflerini artırmaya karar vermesine olanak tanıdı.

Liberty Ostrava boru tesisinin Başkanı Libor Černý, “Amerikalı müşterilerimize yeniden hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz. ABD pazarı, satışlarımızın yaklaşık %40’ını temsil etse de, sadece bunun tamamını telafi etmekle kalmadık ve Avrupa’da da satışlarımızı artırmayı başardık,” dedi.


Etiketler: borular  Avrupa Birliği  Çek Cum.  çelik üretimi  boru  |  benzer haberler »


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