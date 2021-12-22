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Liberty Galati sıcak sac üretim hattını güçlendirmek için yatırım yaptı

Çarşamba, 22 Aralık 2021 12:30:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati, bu yılın Kasım ayında sıcak sac üretim hattını konsolide etmek ve otomasyon projeleri uygulamak için 5,5 milyon € yatırım yaptığını açıkladı. 

Açıklamaya göre, güçlendirme çalışmaları tesisin verimliliğini artıracak ve çevresel ayak izini iyileştirecek. Ayrıca projeler sayesinde, teknik ve operasyonel kararlar daha iyi entegre edilecek, rulo kalitesi iyileştirilecek ve güvenlik süreçleri güçlendirilecek.

Liberty Galati İcra Direktörü Prasanta Mishra, “İleriye dönük olarak, Liberty Galati sürdürülebilirlik ile dijitalleşmeye ve özellikle ekibimizin becerilerinin geliştirilmesine yönelik yatırım yapmayı hedefliyor,” dedi.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Avrupa Birliği  yassı ürünler  çelik üretimi  Romanya  |  benzer haberler »


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