Kuzey Makedonyalı Makstil AD tavlama fırınını yenileyecek

Kuzey Makedonya merkezli çelik üreticisi Makstil AD, Üsküp tesisinde yer alan levha üretim hattındaki tavlama fırınını yenilemek için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile güçlerini birleştirdi.

Söz konusu proje kapsamında Danieli, bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion tarafından 2008 yılında tedarik edilen ve özel levha üretim kapasitesi saatte 100 mt seviyesinde yer alan tavlama fırınında yeni alevsiz ve radyant brülörler, yüksek verimli ısı geri kazanım sistemi ve yüksek yalıtımlı refrakter astarı kurulumu yapacak. Bu sayede Makstil, doğal gaz tüketimde %10’a varan düşüş sağlayarak karbon salımı beraberinde nitrojen oksit salımını da azaltacak.

Projenin 2025 yılının ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.