Krakatau Steel yerel pazar payını artırmak için yeni sıcak şerit tesisini devreye aldı

Salı, 21 Eylül 2021 15:32:03 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel yerel pazar payını artırmak ve ülkenin ithalata olan bağlılığını azaltmak için yeni sıcak şerit tesisini devreye aldı. Ürünler yerel otomotiv sektörüne yönelik olacak.

521 milyon $’lık yatırımla inşa edilen yeni tesis, yıllık 1,5 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tesisin kapasitesinin yıllık 4 milyon mt’a çıkarılması planlanıyor.

Söz konusu tesis, şirketin ikinci sıcak şerit tesisi olacak. Krakatau Steel’in ilk sıcak şerit tesisi 1983 yılında devreye alınmıştı.