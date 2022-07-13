Krakatau Steel net kârının ilk yarıda artmasını bekliyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 16:22:37 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel bu yılın ilk yarısında net kârının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %89,6 artarak 941,4 milyar IDR’ye (62,54 milyon $) ulaşmasını bekliyor.

Söz konusu dönemde şirketin çelik üretiminin yıllık %10,2 artışla 1,11 milyon mt, çelik satışlarının ise yıllık %10,5 artışla 1,09 milyon mt olması bekleniyor. Satış hacmindeki artış son kullanıcı çelik ürünü satışlarıyla desteklendi. Krakatau Steel'in son kullanıcı çelik ürünü satışları bu yılın ilk yarısında yıllık %206 artışla 14.400 mt'a yükseldi.