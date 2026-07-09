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Kocks, Baoshan Iron & Steel’in yeni tesisindeki haddeleme ekipmanını devreye aldı

Perşembe, 09 Temmuz 2026 11:39:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli mühendislik şirketi Kocks, China Baowu Steel Group iştiraki Çinli vasıflı çelik üreticisi Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.’nin yeni tesisindeki haddehanede üretime başladığını ve bunun tesisin üretim artış sürecinde önemli bir adım teşkil ettiğini açıkladı.

Yıllık 620.000 mt kapasiteye sahip haddehane, Baoshan’ın Şanghay’daki üretim tesisini taşıma ve 2003 yılında devreye alınan eski haddeleme ekipmanını yenileme planı kapsamında inşa edildi. Kocks tarafından tedarik edilen yeni bitirme ekipmanı şirketin daha yüksek ölçü hassasiyeti ve daha istikrarlı haddeleme performansıyla yüksek kaliteli vasıflı çubuk ürünleri üretmesini sağlayacak.

Tesis, çelik talebi yoğun son kullanıcı sektörlere yönelik 20 mm ile 100 mm arasında değişen boyutlarda düz çubuk üretecek. Tesiste ayrıca temel ayarların kontrol odasından uzaktan yapılmasını sağlayan otomasyon sistemleri bulunurken, dijital araçlar da daha hızlı kurulum yapılmasını ve üretim planlaması ile haddehane operasyonları arasında daha iyi koordinasyon sağlanmasını destekleyecek.

Kocks’a göre ilk çubuk gerekli toleranslar dahilinde haddelenerek üretim artış sürecinin bir sonraki aşaması için güçlü bir temel oluşturdu. Şirket Baoshan’ın bundan sonraki süreçte yeni yatırımın performansını ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla üretimi istikrarlı hale getirmeye ve sahadaki eğitim çalışmalarını sürdürmeye odaklanacağını belirtti.


Etiketler: Uzun Ürünler Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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