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Kocaer Çelik İrlanda’da yeni şirket kurdu

Çarşamba, 14 Aralık 2022 13:47:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) yurt dışı dağıtım kanallarını genişletme ve ihracat pazarlarına erişimi arttırma stratejileri doğrultusunda İngiltere’de bulunan bağlı kuruluşu Kocaer Steel UK’in çatısı altında Kocaer Steel Ireland Ltd. unvanlı yeni bir şirket kurduğunu açıkladı.

Kocaer Steel Ireland’ın şirketin yurt dışı dağıtım kanallarını güçlendirmesi, uluslararası marka bilinirliği ve marka değerini artırması hedefleniyor.

Kocaer Çelik yıllık 800.000 mt çelik profil, 100.000 mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip ve Kocaer Steel UK’in, Cardiff ve Warrenpoint’te toplam 20.000 m2 depolama alanı bulunuyor.


Etiketler: İrlanda Avrupa Çelik Üretimi 

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