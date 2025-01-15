Koç Metalurji inşaat demiri ve filmaşin projesi için vinç sipariş etti

BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hatay merkezli yerel çelik üreticisi Koç Metalurji’nin inşası süren inşaat demiri ve filmaşin tesisi için çift kirişli gezer köprülü tavan vinci temin etmek üzere KDV dahil 4,62 milyon €’luk sipariş verdiğini duyurdu.
Ayrıca Bülbüloğlu, teslimatın 5 ila 9 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını da bildirdi.
Öte yandan 40 milyon $’lık sıcak haddehane yatırımı kapsamında Koç Metalurji’nin inşaat demiri üretiminin mevcut 500.000 mt’dan yıllık 900.000 mt seviyesine çıkacağı öğrenildi. Bununla birlikte şirketin söz konusu haddehanenin enerji ihtiyacını güneş enerjisi santrali aracılığıyla karşılamayı ve böylelikle üretim sürecinde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladığı bildirildi.