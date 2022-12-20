Kobe Steel araç üretiminde kullanılmak üzere Nissan’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Salı, 20 Aralık 2022 10:03:19 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Kobe Steel, Japon otomobil üreticisi Nissan’ın 2023 yılının Ocak ayından itibaren araçlarında yüksek fırın üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltan Kobenable çeliği kullanmayı planladığını açıkladı. Kobenable çelik seri üretim araçlarda ilk defa kullanılacak.

Nissan 2050 yılına kadar tüm imalat sürecini karbonsuz hale getirmeyi hedefliyor. Nissan’ın araç modellerinde üretim sırasında karbon emisyonunu tamamen ortadan kaldıran Kobenable Premier kullanılacak. Kullanılacak çelik miktarının daha sonra belirleneceği anlaşılıyor.

Öte yandan Kobe Steel Nissan’a yeşil alüminyum hammaddelerinden üretilen alüminyum sac da tedarik edecek.