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Klöckner, Nucor’un yeni tesisine levha üretimi için yatırım yapıyor

Cuma, 05 Ağustos 2022 12:11:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Klöckner & Co., ABD’li Nucor Cooperation ile olan işbirliğini ve ABD pazarındaki konumunu genişletmek amacıyla şirketin Brandenburg, Kentucky’de bulunan yeni çelik tesisinin yerleşkesinde bir kalın levha işleme tesisi inşa etmek için yatırım yapacağını açıkladı. Yeni kalın levha işleme tesisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Söz konusu yatırımın tüm tedarik zinciri için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak ve daha yüksek katma değerli hizmet yelpazesini genişletmek üzere tasarlandığı bildirildi.

Buna ek olarak, yılın ilk altı ayında şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaybedilen 301 milyon € net kâra kıyasla 323 milyon € net kâr elde ederken, satış gelirleri yıllık %18,8 artışla 5 milyar € seviyesinde yer aldı. Açıklamaya göre Klöckner ortalama çelik fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle 2022 yılının tamamında satışlarının önemli ölçüde artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Üretim Yatırım 

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