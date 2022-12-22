Klöckner Meksika merkezli çelik işleyicisini satın alarak ürün portföyünü genişletecek

Perşembe, 22 Aralık 2022 12:17:32 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Klöckner & Co., ABD merkezli bağlı kuruluşu Kloeckner Metals Corporation’ın, çelik distribütörü ve işleyicisi National Material of Mexico’yu 340 milyon $ karşılığında satın alacağını açıkladı.

Söz konusu alım Kloeckner Metals Corporation’ın otomotiv ve sanayi sektörlerindeki başlıca müşterilerin bulunduğu Meksika’daki varlığını genişletecek.

Bu alım şirketin ürün portföyünü genişleterek Meksika’da bulunan müşterilerinin doğrudan karbon ve silisli çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik satın alabilmesini sağlayacak.

Alımın 2023 yazından önce tamamlanması bekleniyor.