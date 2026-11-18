Kıraç Galvaniz Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından düzenlenen toplam 385 milyon TL değerinde iki çelik otokorkuluk ihalesi kazandığını duyurdu.

İhalelerin toplam değeri 385 milyon TL'ye ulaştı

Şirket 17 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada KGM 12. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen çift taraflı otokorkuluk yapım işi ihalesini 212 milyon TL bedelle kazandığını bildirdi. Söz konusu tutar şirketin son açıklanan brüt satış gelirlerinin yaklaşık %3,49'una karşılık geliyor.

12 Kasım tarihinde ise KGM 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen performansa dayalı çelik otokorkuluk yapım işi ihalesinin 173 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklanmıştı.

İki ihalenin toplam değeri, şirketin son açıklanan brüt satış gelirlerinin yaklaşık %6,34'üne karşılık geliyor. İhalelerin kesinleştiği ancak sözleşme imzalama süreçlerinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.