Kazakistan yerel arzı güvence altına almak için kara yoluyla kömür ihracatını yasakladı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 17:07:03 (GMT+3) | İstanbul

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, 1 Ağustos tarihinden itibaren altı ay süreyle kara yoluyla kömür ihracatına yasak getirdi.

Kış mevsiminde yaklaşık 9,6 milyon mt kömür tüketilmesi beklendiğinden bu yasakla yerel kömür arzının güvence altına alınması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında soğuk hava koşulları nedeniyle ülkedeki kömür talebinin hızla artması kömür fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İç piyasadaki yetersiz tedarikin kömür ihracatının bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ülkenin kara yolu ile gerçekleştirilen ihracatı toplam ihracatta küçük bir paya sahip olduğundan, demir yolu taşımacılığının ardından Baltık Denizi limanlarından Avrupa’ya yapılan ihracatın bu yasaktan etkilenmemesi bekleniyor.

Bakanlığın verilerine göre geçtiğimiz yıl, Kazakistan’ın kara yolu taşımacılığıyla ihracat gerçekleştirildiği Özbekistan ve Kırgızistan’a kömür ihracatı sırasıyla %30 ve %19 artış gösterdi.