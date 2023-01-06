Kardemir BMW’nin Macaristan’daki tesisinin montajını üstlendi

Cuma, 06 Ocak 2023 10:11:18 (GMT+3) | İstanbul

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Kardemir), bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL) Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW’nin Macaristan’da bulunan tesisindeki pres ve gövde binasının yapısal çelik imalat ve montaj işlerini üstlendiğini açıkladı.

Çalışmanın bugüne kadar tek seferde Macaristan'a yapılan en büyük tonajlı yapısal çelik imalat ve montaj projesi olduğu bildirildi.

Buna ek olarak KARÇEL ilgili proje kapsamında Macaristan’da şirket kurdu ve projenin pik döneminde “BMW Macaristan” şantiyesinde yaklaşık 250 kişilik bir kadro oluşturacak.