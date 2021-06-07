Kanada Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 12:06:29 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine ilişkin antidamping vergi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.

Soruşturma 4 Aralık 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Açıklamaya göre, bu yıl Mart ayında açıklanan geçici antidamping marjlarına paralel olarak Umman için %8 ve Rusya için %45 oranında damping marjları belirlendi.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerel sektöre verdiği zarara yönelik soruşturması devam ediyor, karar 2 Temmuz 2021 tarihine kadar açıklanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.00, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30 ve 7227.90.00.50 kodları altında yer alıyor.