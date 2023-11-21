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Kanada üç ülkeden ithal soğuk saca uygulanan vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 21 Kasım 2023 14:16:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergileri Çin için %91,9, Güney Kore için %53 ve Vietnam için %99,2, telafi edici vergiler ise Çin için %11,6, Güney Kore için %11,3 ve Vietnam için %6,5 oranlarında yer alıyor. Vergiler 20 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı kararını en geç 12 Nisan 2024’te, gerekçeli kararını ise 29 Nisan 2024 tarihinde açıklayacağını belirtti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.00.00, 7209.16.00.40, 7209.16.00.90, 7209.17.00.40, 7209.17.00.90, 7209.18.00.00, 7209.25.00.00, 7209.26.00.00, 7209.27.00.00, 7209.28.00.00, 7209.90.00.00, 7211.23.00.00, 7211.29.00.00, 7211.90.00.00, 7225.50.00.10, 7225.50.00.20, 7225.50.00.30 ve 7225.50.00.40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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