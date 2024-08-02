JFE Steel sıvılaştırılmış hidrojen üretimini Ohgishima’da gerçekleştirecek

Japonya merkezli JFE Holdings, Inc. (JFE), bağlı kuruluşu JFE Steel Corporarion (JFE Steel) ve Japan Suiso Energy, Ltd. (JSE), JFE Steel’in Keihin tesisini işlettiği Tokyo Körfezi’ndeki Ohgishima adasında bulunan yaklaşık 21 hektarlık araziyi JSE’nin sıvılaştırılmış hidrojen projesi için kiralamak üzere anlaşma imzaladı.

JFE’nin yakın gelecekte Keihin üretim sahasındaki binaları yıkmasının ardından JSE’nin sıvılaştırılmış hidrojen deneme tesisinin inşasına başlayacağı ifade edildi. Bununla birlikte JSE’nin inşaatı 2028-29 mali yılında tamamlamayı, 2029-30 mali yılında sıvılaştırılmış hidrojen taşıma ruhsatı almayı ve 2030-31 mali yılında da deneme sürecini tamamlayıp Japonya’ya hidrojen tedarikine başlamayı planladığı dile getirildi. Bu sayede ticari ölçekte sıvılaştırılmış hidrojen için küresel tedarik zinciri oluşturulabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan Ohgishima adasının Japonya’nın en önemli sanayi bölgelerinden olan Keihin Sanayi Bölgesi’nde bulunmasından ve bu sayede hidrojen talebini karşılayabilecek olmasından ötürü proje sahası olarak seçildiği de vurgulandı.

JFE ve Kawasaki şehri yönetimi, JFE Steel’in yüksek fırınını ve diğer faaliyetlerini durdurmasının ardından söz konusu adanın ıslahı için 2021 yılında anlaşmaya varmıştı. Bu doğrultuda tarafların adada kara yolu ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış hidrojen tanker tesisleri kurulması amacıyla iş birliği yapacağı aktarıldı.

Söz konusu projenin Japonya’nın karbonsuzlaşma çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtiliyor.