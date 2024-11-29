Japon Marubeni-Itochu Steel yeni devralımla İngiltere piyasasındaki konumunu güçlendirecek

Japonya merkezli Marubeni-Itochu Steel (MISI), İngiltere merkezli bağlı kuruluşu Barclay & Mathieson Limited (B&M) aracılığıyla levha işleme alanında faaliyet gösteren İskoçya merkezli Angus F. Gunn Limited’i devraldığını duyurdu.

1958 yılından beri faaliyetten olan Angus’un müşterilerine yüksek dayanımlı çelik de dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri sunduğu ve son teknoloji kalın levha işleme ekipmanları kullandığı ifade edildi. Ayrıca İngiltere genelinde 15 depo işleten şirketin İskoçya ve İngiltere’nin kuzeyindeki müşterilerin talebini karşıladığı vurgulandı.

Devralım sürecinin tamamlanmasının ardından B&M’nin özellikle İskoçya’nın petrol ve doğal gaz, yenilenebilir enerji ve inşaat sektörlerine yönelik faaliyetlerini ve işleme kabiliyetini güçlendireceği, hizmetlerini genişleteceği ve müşterilerin ihtiyacına daha iyi yanıt verebileceği aktarıldı.