Jai Raj Ispat, Danieli’nin kurduğu yeni inşaat demiri haddehanesini devreye aldı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hint çelik üreticisi Jai Raj Ispat Limited’in Andhra Pradesh eyaletindeki Orvakal Mega Sanayi Bölgesi’nde yer alan termomekanik işlem görmüş inşaat demiri haddehanesinde ilk kalite testini başarıyla tamamladığını açıkladı. Danieli’ye göre testin üretimin başlamasından yalnızca iki ay sonra tamamlanması devreye alma sürecinin ne kadar hızlı yapıldığını gösterdi.

Yıllık 350.000 mt inşaat demiri kapasitesine sahip haddehanenin Danieli tarafından geliştirilen MIDA QLP teknolojisinin Hindistan’daki ilk uygulaması olarak öne çıktığı söylendi. Danieli, sistemin pota ocağı, sürekli döküm makinesi, indüksiyon ısıtıcı ve yüksek hızlı haddehane gibi temel çelik üretim ve haddeleme ünitelerini entegre eden kompakt bir üretim düzenine sahip olduğunu, ekipmanların sürekli döküm-haddeleme düzeninde çalışacağını belirtti.

Danieli’nin MIDA QLP teknolojisi sıvı çeliği tek bir kesintisiz işlem zinciri içinde doğrudan termomekanik işlem görmüş inşaat demirine dönüştürüyor. Bu teknolojinin, ısı kayıplarını önemli ölçüde azaltmayı, birden fazla geçiş aşamasını ortadan kaldırmayı, enerji tüketimini düşürmeyi ve nihai ürünlerde metalurjik tutarlılığı artırmayı hedeflediği ifade edildi.