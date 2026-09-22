 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya'nın...

İtalya'nın çelik ihracat değeri yılın ilk yarısında %2,8 arttı, yassı ve uzun mamul ihracatı farklı seyirler izledi

Salı, 22 Eylül 2026 11:55:31 (GMT+3)   |   Brescia

2026 yılının ilk yarısında İtalya'nın toplam yassı ve uzun çelik mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,64 milyon mt'a kıyasla %0,5 artışla yaklaşık 4,66 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında söz konusu ihracat Ocak-Haziran 2026 döneminde yıllık %2,8 artışla 3,73 milyar €'dan yaklaşık 3,84 milyar €'ya yükseldi.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde geçtiğimiz yıl kaydedilen 2,30 milyon mt'a kıyasla %11,9 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yassı mamul ihracatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 1,99 milyar €'dan %5,5 düşüşle yaklaşık 1,88 milyar €'ya geriledi. Buna karşılık ton başına ortalama ihracat değeri yaklaşık 867€/mt'dan 929€/mt'a yükselerek %7,2 artış gösterdi.

Uzun mamul segmentinde ise ters yönde bir hareket görüldü ve ihracat yılın ilk altı ayında %12,7 artışla 2,63 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu ihracatın değeri 2025 yılındaki 1,74 milyar €'dan %12,5 artışla yaklaşık 1,95 milyar €'ya çıktı. Ton başına ortalama ihracat değeri ise büyük ölçüde yatay seyrederek 2025 yılının ilk yarısındaki yaklaşık 743€/mt'dan söz konusu dönemde 742€/mt'a hafif geriledi.

Söz konusu veriler, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (Istat) İtalya'nın küresel piyasalara yönelik ihracat rakamlarına dayanırken, yassı mamullerde HS 7208-7212 ve uzun mamullerde HS 7213-7217 kategorilerini kapsıyor.

Etiketler: Uzun Ürünler Yassı Ürünler İtalya Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı ilk çeyrekte %13,4 arttı

21 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin çelik ihracatı nisan ayında %3,7 arttı

05 May | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı şubat ayında %26,8 arttı

17 Nis | Çelik Haberler

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı ocak ayında %19,1 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

İtalya'nın AB dışı ülkelerden yaptığı yassı çelik ithalatı 2013'te %35,3 arttı

21 Şub | Çelik Haberler

İtalya’nın çelik ihracatı yılın ilk sekiz ayında %8,9 arttı

01 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin AB’ye çelik ürün ihracatı ilk yarıda %43,2 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

ABD çelik ithalatı bu yılın ilk yedi aylık döneminde yıllık %19 arttı

22 Ağu | Çelik Haberler

Ocak nisan döneminde İtalya’nın toplam çelik ihracatı %9,3 artarken, ithalatı düştü

04 Tem | Çelik Haberler

Ocak- şubat döneminde İtalya’nın AB-dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı %49 düştü

18 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis