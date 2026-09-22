İtalya'nın çelik ihracat değeri yılın ilk yarısında %2,8 arttı, yassı ve uzun mamul ihracatı farklı seyirler izledi

2026 yılının ilk yarısında İtalya'nın toplam yassı ve uzun çelik mamul ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,64 milyon mt'a kıyasla %0,5 artışla yaklaşık 4,66 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında söz konusu ihracat Ocak-Haziran 2026 döneminde yıllık %2,8 artışla 3,73 milyar €'dan yaklaşık 3,84 milyar €'ya yükseldi.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde geçtiğimiz yıl kaydedilen 2,30 milyon mt'a kıyasla %11,9 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Yassı mamul ihracatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 1,99 milyar €'dan %5,5 düşüşle yaklaşık 1,88 milyar €'ya geriledi. Buna karşılık ton başına ortalama ihracat değeri yaklaşık 867€/mt'dan 929€/mt'a yükselerek %7,2 artış gösterdi.

Uzun mamul segmentinde ise ters yönde bir hareket görüldü ve ihracat yılın ilk altı ayında %12,7 artışla 2,63 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu ihracatın değeri 2025 yılındaki 1,74 milyar €'dan %12,5 artışla yaklaşık 1,95 milyar €'ya çıktı. Ton başına ortalama ihracat değeri ise büyük ölçüde yatay seyrederek 2025 yılının ilk yarısındaki yaklaşık 743€/mt'dan söz konusu dönemde 742€/mt'a hafif geriledi.

Söz konusu veriler, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (Istat) İtalya'nın küresel piyasalara yönelik ihracat rakamlarına dayanırken, yassı mamullerde HS 7208-7212 ve uzun mamullerde HS 7213-7217 kategorilerini kapsıyor.