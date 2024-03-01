İtalyan Caleotto filmaşin portföyünü genişletiyor

Cuma, 01 Mart 2024 15:35:01 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un filmaşin üreten bağlı kuruluşu Caleotto’nun ürün portföyünü genişletmek amacıyla Lecco çelik tesisindeki haddehaneyi yenilediğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları, tesiste üretilen ürünlerin boyutlarının çeşitlendirilmesini sağladı. Caleotto artık özellikle 5,0 mm ve 4,5 mm gibi küçük çapa sahip filmaşin üretip teklif edebiliyor.

SMS, Caleotto ile olan iş birliğini 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni geniş çaplı kangal hattıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyor.