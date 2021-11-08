IREPAS: Uzun mamul piyasası için beklentiler olumlu, enerji maliyetleri, navlun ve korumacılık hala gündem olmaya devam ediyor

Pazartesi, 08 Kasım 2021 17:33:49 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, küresel uzun mamul piyasasında, başlıca bölgesel üreticilerin teslim sürelerinin hemen hemen normale dönmesiyle arz ve talep nihayet dengeye kavuştu. Ancak, yüksek enerji maliyetleri ve lojistik sorunlar piyasa koşullarını etkilemeye ve artan belirsizliklere katkı sunmaya devam ediyor. Çin’in ithalatında devam eden düşüşe rağmen, Avrupa ve Kuzey Amerika’da talebin gücünü koruması bekleniyor.

ABD ve AB arasında yakın zamanda varılan anlaşma AB’li inşaat demiri ve filmaşin tedarikçileri için ABD’ye sevkiyat yapma yolunu açabilir. AB’deki mevcut yüksek fiyat seviyeleri ve halihazırda yüksek kapasite kullanım oranları göz önüne alındığında, AB’li üreticilerin tekliflerinde agresif olması beklenmiyor. Ayrıca, oldukça yüksek navlun maliyetleri ve sınırlı ihracat tonajı (3,3 milyon mt) fiyatların yüksek kalmasına sebep olabilir.

Dünya genelinde, yatırımların artmasıyla birlikte talebin, önümüzdeki yıl güçlü seyretmesi beklense de sevkiyatlardaki gecikmelerin beraberinde yüksek navlun oranları küresel uzun ürün tedarikçilerinin kâr marjlarının azalmasına neden olan ana etken olmaya devam edecek.

ABD ve AB’nin, üretimin çevreye yarattığı etkinin azaltılması için Çin’in attığı benzer adımları atmasına bağlı olarak çelik üretim maliyetleri ve tüccarların önündeki engeller artacak. Sonuç olarak, küresel uzun mamul piyasalarında rekabet, azalacakmış gibi gözüküyor.

Sonuç olarak, global uzun mamul piyasasının dördüncü çeyrek için görünümü stabil olmakla birlikte, piyasada daralan arzdan kaynaklı bir ilave destek bekleniyor. Özellikle Kasım ve Aralık ayları için çok sayıda bakım çalışması planı söz konusu. 2022 yılında belirli projelerin başlatılması bekleniyor, fakat bunun global çelik piyasasına doğuracağı sonuçlar sonradan görülecek.