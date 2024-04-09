IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasında görünüm dalgalı

Salı, 09 Nisan 2024 12:12:16 (GMT+3) | İstanbul

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre, küresel çelik piyasası arz ve talep arasındaki dengesizlikten olumsuz etkilenmeye devam ederken Çin’in agresif ihracat politikası durumu daha da kötüleştiriyor. Çin’in 2024 yılının başında uzun mamul ihracatını daha da hızlandırmasıyla ülke 2015 yılında görülen rakamları bile geçebilir. Düşük hammadde fiyatları Çinli ihracatçıların kâr etmesini sağlarken diğer ihracatçılar için zorlu bir rekabet ortamı yaratmakta.

Avrupa Birliği’nde, özellikle de Almanya’da son kullanıcılardan gelen talep zayıf kaldı ve durumun yılın ikinci yarısında bile büyük bir toparlanma göstermesi beklenmiyor. IREPAS'a göre ABD’de sıvı çelik üretimi düşüş gösterirken Kuzey Amerikalı müşteriler faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Bununla birlikte bazı projelere ara verildi.

Seçim döneminin sona erdiği Türkiye’de ekonomik şartların daha da zorlaşması bekleniyor. Türk lirası değer kaybını sürdürürken üreticiler maliyet açısından zorluk yaşamaya devam etmekte. Kızıldeniz’de Türk üreticiler Asyalı üreticilerle olan rekabeti kazanıyor gibi görünse de Türk hükümeti, İsrail’e yapılan çelik ihracatına kısıtlama getirdi. İhracatı kısıtlanan ürünler arasında Türkiye’nin en büyük piyasalarından biri olan inşaat demiri de yer alıyor.

Küresel çelik piyasası genel anlamda zorlu ve dalgalı bir süreçten geçiyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise belirsizliğin artması beklendiği için önümüzdeki çeyreğe ilişkin görünüm karışık.