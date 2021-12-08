IREPAS: Küresel uzun mamul piyasası için ilk çeyrek beklentileri “istikrarlı”

Çarşamba, 08 Aralık 2021 17:45:54 (GMT+3) | İstanbul

Başlıca pazarların bir süre devam edecek olan tatil dönemine yaklaşmasıyla, küresel uzun mamul piyasasında talep bir miktar yavaşladı. Bu nedenle, tüketim ve alımlar zayıflayarak çelik fiyatları üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, üretim maliyetlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle kısa vadede yapılması beklenen indirimlerin sınırlı kalması bekleniyor. Artan enerji maliyetleri ve yüksek seyreden elektrot ile refraktör fiyatları göz önüne alındığında, özellikle yıl sonuna kadar keskin bir fiyat düşüşü beklenmiyor. Navlun piyasasındaki zorlu koşullar, çelik fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak görülüyor. Ancak, son haftalarda, yeni karantinalara, kısıtlamalara ve sektör üzerinde bazı etkilere neden olabilecek yeni virüs varyantına yönelik endişeler var.

Mevsimsel faktörler genel olarak AB piyasasını yavaşlatıyor, ancak birçok alıcı temel ihtiyaçlarını Kasım ayının sonunda karşıladığından şu anda alım baskısı altında değil. Avrupalı ​​üreticiler yılın geri kalanı için satışlarını bitirdi ve bu süreçte bazılarının bakıma girmesi bekleniyor. Son zamanlarda, AB’de ithalat kotalarının dolmuş olması ve genel olarak yüksek tonajlı olmaması nedeniyle, ithalat AB’li üreticilerin pozisyonlarını tehdit etmiyor. Öte yandan, ABD ile 232. Madde vergilerine yönelik anlaşmanın ardından uygulanacak kotalarla Avrupa pazarında bazı ihracat fırsatları olabilir. AB’de hurda piyasasına bakıldığında, soğuk hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerdeki lojistik sorunları devam ediyor, ancak hurda talebinin yıl sonuna kadar iyi seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Türk lirasının ABD doları karşısındaki sert düşüşü ve liranın çok hızlı değer kaybetmesi nedeniyle ticari süreçlerin etkilendiği Türkiye’de pek çok endişe var. İthalatçılar alım yapmak konusunda isteksizleşerek sadece acil ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ederken, yerel alımlar da zorlu inşaat ve çelik piyasası nedeniyle yavaşladı.

Ticaretin uzun teslimat sürelerinin baskısı altında kaldığı oldukça uzun bir sürenin ardından, teslimat süreleri kısalarak piyasadaki belirsizliği bir miktar hafifletti. Dengeli talep ve arz, piyasada güçlü dalgalanmaları önleyebilir. Ayrıca üreticiler önümüzdeki birkaç ay için yeterli sipariş aldılar, bu nedenle satış için kısa vadede agresif davranmaları beklenmiyor. Alım yapan pazarların sayısı sınırlı seyrettiğinden ve herkes için yeterli olmadığından rekabet küresel olarak güçlendi. Ancak SteelOrbis’in tahminlerine göre, Rusya, ihracat vergisinin kaldırılmasının ardından yeniden ihracata başladığında rekabet daha da sıkılaşabilir.

IREPAS’a göre, küresel uzun mamul piyasasının 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin görünümü, belirli alanlarda görülebilecek bazı dalgalanmalara rağmen genel olarak istikrarlı görülüyor. Şu anda, piyasanın ağırlıklı olarak tonaj odaklı olduğu düşünülüyor, özellikle piyasa üzerinde küresel talep ve arz baskısının büyük bir etkisi olması beklenmiyor.