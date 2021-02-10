IREPAS: 2021 büyük ihtimalle toparlanma yılı olacak

Çarşamba, 10 Şubat 2021 16:45:36 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, küresel uzun çelik pazarı, Aralık ayında iyi seviyelerde kaydedilen marjlara rağmen, Şubat ve Mart ayları için endişeli. Beklentinin iyileşmesi ve Çin’in fiyatları düşürmesiyle mevcut küresel piyasa koşullarında, geçtiğimiz yıl Eylül ve Ekim aylarında kaydedilen fiyatlara geri dönme olasılığı düşük.

Hurda fiyatlarındaki hızlı artış ve ardından gelen ani şiddetli düşüş, piyasa oyuncularında endişe yarattı ve ABD pazarındaki en büyük sorun haline geldi. Alıcılar şimdilik sipariş vermezken, yeni siparişlerin ancak dört ile beş ay içinde ulaşacağı bildiriliyor. IREPAS, fiyatların düştüğü ve henüz dibin görülmediği mevcut durumda, gelecek tarihler için satış yapmanın zor olduğunu belirtti. Bu durum, ucuz yerel hurda satın alan ve ithal ürünlere göre daha hızlı teslimat yapabilen ABD’li yerel üreticilere fayda sağlıyor. Şubat ayında birçok bölgede alımların yeniden başlamasıyla hurda fiyatlarında istikrar beklense de, beklenmedik yüksek seviyelere çıkan hurda fiyatları şu sıralar düşmemesi gereken seviyelere geriliyor.

232. Maddenin yeni ABD yönetimi tarafından kaldırılmasına dair umutlar hızla yok oluyor. Ancak önlemler bir süre yürürlükte kalsa da, piyasa orta vadede durumun iyileşeceği konusunda hala iyimser. Öte yandan EUROFER, 2021 yılı Haziran ayından sonrası için AB’deki ithalat önlemlerinin uzatılmasını istiyor, ancak sonuç henüz belli değil.

IREPAS’a göre, 2021 yılı, talebin iyi olması beklenen bir toparlanma yılı olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, üretimdeki artışlar risk oluşturabilir. 2021 yılı beklentileri açısından Çin önemli bir faktör olacak. Piyasa, Çin’in hangi yöne gittiğini görmek için ülke tatilden dönene kadar beklemek zorunda kalacak. IREPAS, “Çinlilerin tatilden dönünce düşük seviyede üretim yapmasını umuyoruz. Aksi takdirde hammadde fiyat artışı devam edecek ve küresel pazardaki rekabet seviyesi yükselecek,” şeklinde ifade etti.

IREPAS rekabetin çok güçlü olmadığını ancak yavaş yavaş arttığını belirterek, uzun ürün pazarındaki rekabetin şu anda daha bölgesel olduğunu ekledi.

IREPAS, piyasanın mevcut durumunun bazı dalgalanmalarla birlikte genel olarak istikrarsız olarak nitelendirilebileceğini, ancak görünümün oldukça tatmin edici olduğunu ve Şubat ayının sonunda netleşmesinin beklendiğini belirtti.