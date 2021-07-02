Interpipe Indian Railways’e yeni tasarım demir yolu tekerleği tedarik edecek

Cuma, 02 Temmuz 2021 14:53:05 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Hindistan’da demir yolu işletme koşullarına uygun ve yolcu taşımacılığına yönelik geliştirilmiş demir yolu tekerleği tasarladığını duyurdu.

Interpipe söz konusu ürünün, Hint demir yollarına tedarikinde rekor bir seviyeye ulaşmayı bekliyor. Bu sayede, şirket, Indian Railways ile uzun vadeli iş ilişkilerini güçlendirebilecek.

Tekerleğin yeni tasarımı sayesinde, Indian Railways, yolcu vagonlarının onarılmasının ardından demir yolu trafiği güvenliğini önemli ölçüde artırabilecek.

Interpipe, Indian Railways ile olan iş birliğinin yanı sıra sürekli olarak yüksek teknoloji ihraç ediyor. İki şirket arasındaki iş birliği 25 yılı aşkın süredir devam ediyor.