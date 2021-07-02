﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Interpipe Indian Railways’e yeni tasarım demir yolu tekerleği tedarik edecek

Cuma, 02 Temmuz 2021 14:53:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Hindistan’da demir yolu işletme koşullarına uygun ve yolcu taşımacılığına yönelik geliştirilmiş demir yolu tekerleği tasarladığını duyurdu.

Interpipe söz konusu ürünün, Hint demir yollarına tedarikinde rekor bir seviyeye ulaşmayı bekliyor. Bu sayede, şirket, Indian Railways ile uzun vadeli iş ilişkilerini güçlendirebilecek.

Tekerleğin yeni tasarımı sayesinde, Indian Railways, yolcu vagonlarının onarılmasının ardından demir yolu trafiği güvenliğini önemli ölçüde artırabilecek.

Interpipe, Indian Railways ile olan iş birliğinin yanı sıra sürekli olarak yüksek teknoloji ihraç ediyor. İki şirket arasındaki iş birliği 25 yılı aşkın süredir devam ediyor.


Etiketler: Interpipe  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Tem

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Haziran çeyreğinde en iyi seviyeye ulaştı
01  Tem

İngiltere bazı çelik ürünlerine yönelik koruma önlemlerini uzatırken, diğerlerini iptal etti
01  Tem

Kanada Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması başlatıyor
01  Tem

Rus NLMK Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş çelik üretim tesisi kuruyor
29  Haz

Bazı rotalarda navlun oranları - 29 Haziran 2021