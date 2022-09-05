﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İDÇ azalan talep ve artan maliyetler nedeniyle üretimini geçici olarak azalttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 10:08:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), uzun mamul piyasasında yaşanan dönemsel daralma sonucunda azalan talep, artan üretim maliyetleri ve sıkıntılı ekonomik koşullar nedeniyle üretimini geçici olarak azaltmaya karar verdi.

Şirket olası maliyet zararlarını önlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla çelikhanesindeki üretimini geçici olarak üç vardiyadan iki vardiyaya, çubuk haddehanesindeki üretimini ise üç vardiyadan bir vardiyaya düşürdü. Sonuç olarak çelikhane üretimi günlük yaklaşık 1.300 mt, çubuk haddehane üretimi ise günlük yaklaşık 1.800 mt azalacak. İDÇ’nin profil haddehanesindeki üretim normal şekilde devam edecek.

Uzun mamul piyasasında yaşanacak gelişmeler, üretim maliyetleri, talep ve siparişler göz önünde bulundurularak söz konusu vardiyalar artırılabilir. 


Etiketler: Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

05 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici filmaşin fiyatını yükseltti

05 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talebin beklenenden zayıf olmasıyla biraz daha düştü

05 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %17,5 düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

05 Eyl | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 22-28 Ağustos döneminde hafifçe düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos sonunda %1,2 düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

ABD filmaşin piyasası sessiz fakat daha fazla düşüş görülebilir

05 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Temmuz ayında %41,6 arttı

05 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları hafta biterken yükseldi

02 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük