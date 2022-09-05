İDÇ azalan talep ve artan maliyetler nedeniyle üretimini geçici olarak azalttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 10:08:29 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), uzun mamul piyasasında yaşanan dönemsel daralma sonucunda azalan talep, artan üretim maliyetleri ve sıkıntılı ekonomik koşullar nedeniyle üretimini geçici olarak azaltmaya karar verdi.

Şirket olası maliyet zararlarını önlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla çelikhanesindeki üretimini geçici olarak üç vardiyadan iki vardiyaya, çubuk haddehanesindeki üretimini ise üç vardiyadan bir vardiyaya düşürdü. Sonuç olarak çelikhane üretimi günlük yaklaşık 1.300 mt, çubuk haddehane üretimi ise günlük yaklaşık 1.800 mt azalacak. İDÇ’nin profil haddehanesindeki üretim normal şekilde devam edecek.

Uzun mamul piyasasında yaşanacak gelişmeler, üretim maliyetleri, talep ve siparişler göz önünde bulundurularak söz konusu vardiyalar artırılabilir.