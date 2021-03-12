İDÇ 2020’de net zarar açıkladı

Cuma, 12 Mart 2021 15:15:46 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2020 yılına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında, İDÇ bir önceki yıl kaydedilen 528,81 milyon TL net zarara kıyasla 462,52 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %26,7 artış göstererek 5,21 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2019 yılında kaydedilen 35 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 348,19 milyon TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında şirketin kütük üretimi yıllık %8 artışla 1,30 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %2 artışla 872.563 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %99 artışla 271.698 mt oldu. Yılın tamamında şirket yıllık %2 artışla 250.333 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2020 yılında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %15,2 artışla 1,41 milyon mt olurken, ihracat satışları yıllık %21 düşüşle 289.932 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ, söz konusu dönemde, geçen yıla göre mamul fiyatlarının ortalama olarak döviz cinsinden düşerken, TL cinsinden arttığını belirtti. Şirket, maliyetlerinin büyük bir kısmının döviz cinsinden olması ve döviz kurunun da artış göstermesi sebebiyle marjlarda beklenen iyileşmenin düşük olduğunu ifade etti. Şirket ayrıca, yurt dışı gelirlerinin geçen yıla göre %31 düştüğünü bildirdi.