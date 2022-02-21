﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İçdaş yeni filmaşin tesisinde deneme üretimine başladı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 14:34:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin tedarik ettiği üçüncü filmaşin hattında deneme üretimine başladı.

Söz konusu hat aylık 50.000 mt kapasiteye sahip. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere hat 110 m/sn’lik maksimum haddeleme hızında kaynak teli, yüksek karbonlu ön gerilmeli beton çelik tel, yay çeliği, rulman çeliği, otomat çeliği ve alaşımlı çelik dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri üretmek üzere tasarlandı.

Söz konusu hattın üretiminin Mart ayının sonunda başlaması planlanıyor.


Etiketler: uzun ürünler  filmaşin  çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Şub

Ayes Çelik Hasır İngiltere’ye çelik hasır ihraç edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Ege Çelik katma değerli ürün yelpazesini genişletmek için filmaşin tesisini yenileyecek

Son Tarihli İlgili Haberler

08 Şub

Türkiye’nin çelik ihracat değeri 2021’de %77,4 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Şub

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

31 Oca

Ekinciler’in kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı