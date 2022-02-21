İçdaş yeni filmaşin tesisinde deneme üretimine başladı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 14:34:14 (GMT+3) | İstanbul

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin tedarik ettiği üçüncü filmaşin hattında deneme üretimine başladı.

Söz konusu hat aylık 50.000 mt kapasiteye sahip. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere hat 110 m/sn’lik maksimum haddeleme hızında kaynak teli, yüksek karbonlu ön gerilmeli beton çelik tel, yay çeliği, rulman çeliği, otomat çeliği ve alaşımlı çelik dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri üretmek üzere tasarlandı.

Söz konusu hattın üretiminin Mart ayının sonunda başlaması planlanıyor.