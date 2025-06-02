İçdaş Karadeniz’deki yüzer doğal gaz üretim projesini yeniledi

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş., kuru havuz tesislerinde yürütülen Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim projesi Osman Gazi platformunun modernizasyonunu tamamladı. Osman Gazi platformu, Karadeniz’deki doğal gaz üretimini istikrarlı ve yüksek kapasitede sürdürmek için tasarlandı.

Sekiz ayda tamamlanan modernizasyon çalışmaları kapsamında 1.000 ton çelik ve 900 ton boru işlenerek yeni sistem altyapısı kuruldu. 600.000 m³ kapasiteli iskele inşa edilirken, 100.000 m² alanda raspa ve boya işlemleri uygulandı ve 8.000 tonluk modül sökümü yapıldı. Buna ek olarak 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğindeki platform, modernizasyon çalışmalarının ardından yüzer hale getirildi.

2026 yılının ortasında Karadeniz’de doğal gaz üretimine başlaması planlanan Osman Gazi platformu 20 yıl faaliyet gösterecek. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon m³, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon m³ olacak. Bu kapasiteyle Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına çıkacak ve günlük 20 milyon m³’e ulaşacak. Böylece Türkiye’de yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanabilecek.