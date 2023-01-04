Hyundai Motor Suudi Arabistan’da elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor

Çarşamba, 04 Ocak 2023 12:11:44 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor Company, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile bölgedeki otomotiv üretimini artırmak için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Buna göre taraflar, Suudi Arabistan’da bir elektrikli araç ve içten yanmalı motorlu otomobil üretim tesisi kurmayı planlıyor. Tesisin Orta Doğu’daki ilk Güney Koreli otomobil tesisi olacağı anlaşılıyor.

Söz konusu anlaşma, Suudi Arabistan hükümetinin yerel üretim kapasitelerini geliştirmeye ve ekonomik yapıyı çeşitlendirmeye yönelik stratejik hedefleri ile uyumlu.