Hyundai Motor 2023’te küresel araç satışlarını %9,5 artırmayı hedefliyor

Perşembe, 05 Ocak 2023 12:28:42 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor Company 2022 yılına ilişkin araç satış sonuçlarını ve 2023 yılına yönelik satış planlarını açıkladı.

2022 yılında şirketin küresel araç satışları yıllık %1,4 artışla 3.944.579 adede ulaşırken, Aralık ayında ise satışlar yıllık %4 artışla 347.340 adede yükseldi.

Süregelen pandemi ve bileşen tedarik sıkıntılarının neden olduğu zorlu piyasa koşullarına rağmen, Hyundai Motor’un 2022 yılında dış pazarlara gerçekleştirdiği satışlar küresel otomobil pazarlarından gelen talebin toparlanması sayesinde yıllık %2,9 artışla 3.255.695 adede yükseldi. Söz konusu yılda şirketin yurt içi satışları %5,2 düşüşle 688.884 adet seviyesinde kaydedildi.

Hyundai Motor 2023 yılında küresel satışlarını yıllık %9,5 artışla 4,32 milyon adede yükseltmeyi hedefliyor.