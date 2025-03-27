HyIron Güney Afrika’daki ilk yeşil hidrojen üretimini yaptı

Yerel basına göre Namibya ve Alman yenilenebilir enerji ve mühendislik şirketlerinin ortaklığı ile kurulmuş olan Namibya merkezli çelik üreticisi HyIron, Oshivela projesi ile Güney Afrika’da ilk defa yeşil hidrojen üreterek bölgedeki yeşil çelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım attı. HyIron, Afrika’da yıllık 15.000 mt kapasiteli ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisini kurmak amacıyla 2023 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

Oshivela tesisi DRI üretiminde imalatı Çin’de yapılan 12 MW’lık elektrolizör kullanılarak üretilen yeşil hidrojenden faydalanacak. Tesis yalnızca güneş ışığı alan saatlerde üretim yapıp 25 MW’lık güneş enerjisi santrali ve 13,4 MW’lık batarya sayesinde çalıştırılacak.

Tesiste üretimin saat başı 5 mt’luk yeşil çelik kapasitesiyle başlaması ve kapasitenin gelecekte yapılacak genişletme çalışmalarıyla artması bekleniyor. HyIron’a göre tesisin kapasitesi yıllık 1 milyon mt’a çıkabilir ve yıllık 540 milyon mt’luk karbon salımı engellenebilir.