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Hybar Steel yeni bir inşaat demiri tesisi planlıyor

Perşembe, 31 Temmuz 2025 11:19:44 (GMT+3)   |   San Diego

Big River Steel’in eski CEO’su David Stickler tarafından kurulan Hybar Steel, yıllık 700.000 mt inşaat demiri kapasitesine sahip olacak inşaat halindeki Mississippi tesisine ek olarak tesis inşaatında uzmanlaşan Lexicon ile yeni bir inşaat demiri kurmak için anlaştığını açıkladı.

Yeni tesisi mevcut tesisin yanına kurulacak ve inşaatın yaz sonunda ya da sonbahar başında başlaması bekleniyor. Önceki tesiste drenaj, taşıma ve sevkiyat yolları zaten kurulu olduğu için tesisin inşası önceki tesisten 100 milyon $ daha az tutacak.

Stickler'a göre yetkililerle çalışmak kolay olduğu ve iş gücü fazla olduğu için Mississippi’nin ülkenin en fazla çelik üreten bölgesi haline gelmesi şaşırtıcı değil. Hybar Georgia ve South Carolina’da da inşaat demiri tesisleri kurabilir.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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