Hint Tata Steel ile BHP düşük karbonlu çelik teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı

Salı, 19 Temmuz 2022 15:10:05 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel ile Avustralyalı madenci BHP düşük karbonlu demir ve çelik teknolojilerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında biyokütle enerjisi ve karbon yakalama teknolojisi kullanılarak yüksek fırınlarda karbon salımının en az %30 azaltılması ve iklim hedeflerine ulaşılması hedefleniyor.

Öte yandan her iki şirket aralarında bilgi paylaşımı yapacak, Hindistan ile Avustralya’da değer zincirinde farklı fırsatları keşfedecek ve araştırmalar yapacak.