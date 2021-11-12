Hint NMDC’nin net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde 312 milyon $ oldu

Cuma, 12 Kasım 2021 14:14:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited’in net kârı, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül), bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 7,52 milyar INR’ye (101 milyon $) kıyasla 23,26 milyar INR (312 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış gelirleri, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 23,18 milyar INR’ye (312 milyon $) kıyasla 68,82 milyar INR (925 milyon $) seviyesine yükseldi.

NMDC CEO’su Sumit Deb, konuya ilişkin, “Gelişmekte olan ülkelerin demir ve çelik talebinde patlama yaşandı. Hammadde piyasalarının başlıca oyuncusu olarak, bu talebe, üretimimizi artırarak yanıt verdik. Böylelikle, söz konusu çeyrekte, hızlı cevabımızın meyvesini topluyoruz,” açıklamasını yaptı.

İkinci çeyrekte, şirketin üretimi %56 artışla 8,77 milyon mt, çelik satışları ise %36 artışla 8,99 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.