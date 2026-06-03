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Hint JVML yeni tavlama ve asitleme hatları sipariş etti

Çarşamba, 03 Haziran 2026 10:54:46 (GMT+3)   |   Kalküta

Jindal Group bünyesinde faaliyet gösteren JSW Vijayanagar Metallics Limited (JVML), soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretim tesisindeki projeler için John Cockerill India Limited (JCIL) ve iştiraki John Cockerill Metal International Limited SA (JCMI) ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Proje kapsamında JVML’nin söz konusu tesisinde iki adet tavlama ve kaplama hattı ile bir adet tavlama ve asitleme hattının tasarımı, mühendisliği, ekipman tedariki, montaj gözetimi, kurulumu ve devreye alınması gerçekleştirilecek.

Söz konusu sözleşmenin değerinin yaklaşık 136,41 milyon $ olduğu belirtildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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