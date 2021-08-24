Hint AMNS RINL’nin özelleştirilme sürecine katılım gösterebilir

Salı, 24 Ağustos 2021 13:56:20 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel’in hemen ardından, ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) de devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilme sürecine katılım göstereceği öne sürüldü.

Söz konusu iddia, AMNS tarafından henüz doğrulanmamış olsa da piyasa kaynakları, şirketin, yıllık 7,3 milyon mt üretim kapasitesi olan RINL’nin tesislerini devralmak için tüm seçenekleri yakından değerlendirdiğini söyledi.

Özel yassı mamul üreticisi AMNS’nin, özel uzun mamul üreticisi RINL’yi devralmasının, ürün portföyünü genişletmesi açısından stratejik bir hamle olacağı ifade edildi.

Ayrıca, AMNS’nin, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren RINL’yi satın alarak bölgedeki konumunu güçlendireceği ve ülkenin doğusu ile güneyindeki piyasalara yaklaşacağı belirtildi.