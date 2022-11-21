Hint AMNS Essar Group’un limanları ve enerji varlıklarının alımını tamamladı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 15:35:45 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), gerekli onayların alınmasının ardından Hindistan merkezli Essar Group’tan yaklaşık 165 milyar INR (2,02 milyar) karşılığında iki liman ve bir elektrik santrali alımını tamamladığını açıkladı.

Bu alım şirketin Hazira’da bulunan yıllık 9 milyon mt kapasiteli çelik tesisini destekleyerek AMNS’nın üretim ve lojistik zincirinin stratejik entegrasyonunu güçlendirecek.

Hazira’da yer alan ve AMNS’ye ait tesisin hemen yanında bulunan dökme yük terminalindeki yıllık 25 milyon mt kapasiteli iskele, 270 MW’lık elektrik santrali ve Odisha’da yer alan Paradip limanındaki yıllık 12 milyon mt kapasiteli derin su iskelesi artık tamamen AMNS tarafından işletiliyor.