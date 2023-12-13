Hindistan ve Umman serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 11:12:35 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinden kaynaklar 13 Aralık Çarşamba günü bir açıklama yaparak, Hindistan ve Umman'ın bir serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakerelerine başladığını duyurdu.

Kaynaklara göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalanması amacıyla görüşme yapmak için şu anda Umman'ın Maskat kentinde bir araya geldi ve müzakerelerin bu ayın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği ile Hindistan’ın kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalaması konusunda son bir yıldır belirsizlik olduğu için bu görüşmelerin önemli olduğu ifade ediliyor. Henüz net bir karara varılamamış olunmasının büyük ölçüde Suudi Arabistan’ın farklı şartlar öne sürmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Hindistan ile Umman arasında bir anlaşma sağlanabilirse, bu daha önceki Hindistan-BAE ticaret anlaşmasından sonra yapılan ikinci ikili anlaşma olacak.

2022-23 döneminde Hindistan ile Umman arasındaki ticaretin bir önceki mali yıla göre %42 artışla 4,48 milyar $ olacağı tahmin ediliyor.