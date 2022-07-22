Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerini Ağustos ayına kadar tamamlayacak

Cuma, 22 Temmuz 2022 10:57:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanı B.V.R. Subrahmanyam tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ile İngiltere arasında devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı ve nihai anlaşmanın Ekim ayının sonuna kadar imzalanacağı duyuruldu.

Subrahmanyam, İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ülke içinde yarattığı siyasi belirsizliğin serbest ticaret anlaşması görüşmelerini baltalamayacağını söyledi.

Bakan sözlerine, “İngiltere yönetimi başbakanlık koltuğuna kim oturursa otursun Hindistan ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına tam destek olduğu güvencesini verdi,” şeklinde devam etti.

Görüşmelerin Ağustos ayında tamamlanmasıyla birlikte taraflar yasal incelemeler ve kabine onayı gibi süreçleri başlatacak. Söz konusu süreçlerin anlaşmanın imzalanabilmesi için bu yılın Ekim ayından önce tamamlanması bekleniyor.

İngiltere’nin Eylül ayında yeni başbakanını seçmesi bekleniyor. Serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde beşinci turun devam ettiği bildiriliyor.