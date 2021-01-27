Hindistan hükümeti inşaat sektörü için doğrudan yabancı yatırım standartlarını gevşetebilir

Hindistan hükümetinin, 1 Şubat tarihinde parlamentosunda ele alınacak ulusal bütçe görüşmesinde inşaat faaliyetlerini hızlandırmak adına birçok yeni önlem açıklaması bekleniyor.
Hükümet kaynakları, ulusal bütçe görüşmesinde açıklanması beklenen önlemlerin, inşaat faaliyetlerinde doğrudan yabancı yatırıma yönelik kuralların gevşetilmesini ve ekonomik konut inşaatlarına yönelik kredi bağlantılı ödenek planını içerdiğini söyledi.
Gevşetilmiş doğrudan yabancı yatırım standartları altında, inşaat projelerine giren yasal tüzel varlıklara %100 doğrudan yabancı yatırım teklif edilmesi bekleniyor.
Hükümet, inşaat sektörünün salgının etkisinden kurtulması için sektöre toplamda tahmini 777 milyar $ yatırım yapılmasının gerektiğini öngörüyor.
Hükümet verilerine göre, 2020 yılının Nisan-Eylül döneminde inşaat sektörüne yaklaşık 25 milyar $ doğrudan yabancı yatırım yapıldı.