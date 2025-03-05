Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,9’ye indi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında aylık 2,3 puan düşüşle %45,9 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 1,8 puan düşüşle %45,1 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından son kullanıcıların piyasaya dönmesiyle aylık 4,8 puan artışla %48,7 seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi 8,6 puan düşüşle %39’a indi.
Şubat ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 2,4 puan düşüşle %52,6 seviyesinde kaydedildi. ABD, Güney Kore ve Vietnam'ın Çin'den ithalata vergi getirmesi ihracatı olumsuz etkilendi.
Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık bazda 8,1 puan düşerek %43,2 seviyesinde kaydedilirken, hammadde stok endeksi 17 puan düşüşle %39 seviyesine indi. Hammadde alım fiyatları endeksi ise 3,9 puan düşüşle %34,2 seviyesine geriledi.
Aynı ayda Hebei eyaletinde fabrika çıkışı nihai mamul fiyatları endeksi 19 puan düşüşle %51,2’ye indi.
Mart ayında Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının, yoğun sezonda son kullanıcılardan gelen talebin artması beklendiği için yükseleceği düşünülüyor.